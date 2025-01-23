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Прорыв водопровода на улице Пензенской затопил значительную часть города
Вчера, 11:28
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23 января на улице Пензенской в районе крытого рынка произошёл крупный прорыв водопровода. Поток воды затопил проезжую часть и распространился на улицы Базарная и Студенецкая, охватив территорию почти в один километр. Очевидцы сообщили, что вода проникла в жилые дома на улице Пензенской.
Аварийная бригада компании «РКС-Тамбов» оперативно прибыла на место происшествия. В связи с аварией холодное водоснабжение было временно отключено для жителей улиц Заводская, Пензенская и Пролетарская. Ведётся согласование с профильными службами для ограничения движения на улице Пензенской, чтобы облегчить устранение последствий.
Госавтоинспекция предупредила о возможном гололёде на дорогах из-за разлива воды. Аварийные службы ожидают разрешения на проведение земляных работ, чтобы определить причину повреждения и ликвидировать её.
По словам горожан, вода достигла перекрёстка Базарная/Московская, что значительно осложнило движение транспорта. Городские службы уверяют, что ситуация находится под контролем, и принимаются все меры для скорейшего устранения аварии.
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