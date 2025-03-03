В Тамбове студент напал на девушку в баре, возбуждено уголовное дело Комментариев: 0



Как сообщает «ПроТамбов», в заведении отдыхала компания из трёх девушек и молодого человека. За соседним столиком находился нетрезвый молодой человек, который начал приставать к компании и провоцировать конфликт. В какой-то момент он стал бросать на стол сторублёвые купюры, требуя, чтобы парень подстригся. После просьбы оставить их в покое он пришёл в ярость, попытался кинуть стул, но его остановили другие посетители. Тогда агрессивный юноша схватил стеклянный бокал и бросил его в молодого человека, однако тот угодил в лицо девушке.



Пострадавшая потеряла сознание, осколки бокала рассекли ей лоб, а также причинили сотрясение мозга. Молодой человек из компании получил порез пальца.



Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, подруги пострадавшей пытались её привести в сознание. Нападавший попытался скрыться, но его задержал молодой человек из компании. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили задержанного в полицию, а девушку – в больницу.



На основании заявлений потерпевших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В настоящее время проводится проверка, а 4 марта суд примет решение о мере пресечения для обвиняемого.



Фото: Протамбов В ночь на 1 марта в баре «59.62» на улице Державинской произошёл инцидент, завершившийся возбуждением уголовного дела. 21-летний студент четвёртого курса одного из тамбовских вузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стеклянным бокалом лицо 23-летней девушке.Как сообщает «ПроТамбов», в заведении отдыхала компания из трёх девушек и молодого человека. За соседним столиком находился нетрезвый молодой человек, который начал приставать к компании и провоцировать конфликт. В какой-то момент он стал бросать на стол сторублёвые купюры, требуя, чтобы парень подстригся. После просьбы оставить их в покое он пришёл в ярость, попытался кинуть стул, но его остановили другие посетители. Тогда агрессивный юноша схватил стеклянный бокал и бросил его в молодого человека, однако тот угодил в лицо девушке.Пострадавшая потеряла сознание, осколки бокала рассекли ей лоб, а также причинили сотрясение мозга. Молодой человек из компании получил порез пальца.Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, подруги пострадавшей пытались её привести в сознание. Нападавший попытался скрыться, но его задержал молодой человек из компании. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили задержанного в полицию, а девушку – в больницу.На основании заявлений потерпевших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В настоящее время проводится проверка, а 4 марта суд примет решение о мере пресечения для обвиняемого.Фото: Протамбов



