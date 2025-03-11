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Всероссийский конкурс «Земля Талантов» стартовал в 2025 году в честь 80-летия Победы

Сегодня, 10:57
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Всероссийский конкурс «Земля Талантов» стартовал в 2025 году в честь 80-летия ПобедыВ России начался XII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля Талантов», который в 2025 году посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступает АНО «Лидерские проекты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Конкурс ориентирован на поддержку одарённых детей и подростков и является абсолютно бесплатным – участие в нём не требует организационных взносов. Особое внимание уделяется детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и интернатов, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:

Младшая (10–11 лет);
Средняя (12–13 лет);
Старшая (14–15 лет).
Творческое соревнование проходит в трёх номинациях:

Вокал;
Хореография;
Литературное творчество / Художественное слово.
В 2025 году конкурс проходит под темой «Нам этот мир завещано беречь…», напоминая о героизме тех, кто сражался за мир и свободу. Участники могут вдохновиться произведениями Константина Симонова, Михаила Исаковского, Александра Твардовского и других авторов военных лет, а также современными произведениями, посвящёнными теме памяти и патриотизма.

Финалисты конкурса будут приглашены в Москву, где пройдут гала-концерт и образовательная программа. Все расходы по поездке (проезд, проживание, питание) оргкомитет берёт на себя.

Приём заявок продлится до 16 мая 2025 года. Подать заявку и ознакомиться с требованиями можно на официальном сайте проекта:
📌 zemlya-talantov.ru/request

В Тамбовской области куратором конкурса является депутат городской Думы Назаров Григорий Алексеевич. Получить дополнительную информацию можно по телефону:
📞 +7-953-703-00-37.

XII сезон «Земли Талантов» станет важным шагом в развитии детского творчества и социальной справедливости, предоставляя равные возможности для всех детей, независимо от их социального положения или состояния здоровья.

Возрастные ограничения (10+)
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