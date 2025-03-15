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В Тамбовской области зафиксированы первые укусы клещей у детей
15 марта 2025
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К 13 марта в медицинские учреждения Тамбовской области обратились три ребёнка, укушенные клещами. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году за аналогичный период не было зафиксировано ни одного подобного случая.
Клещи присосались к детям на природе и в частных подворьях, где осталась прошлогодняя трава и не проводилась акарицидная обработка. В настоящее время специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области проводят экспресс-исследование членистоногих на наличие опасных инфекций.
Хотя в Тамбовской области не встречается клещевой энцефалит, укусы могут привести к заражению другими опасными болезнями. Клещи могут переносить:
- Боррелиоз (болезнь Лайма) – опасная инфекция, вызываемая бактерией спирохетой боррелией, родственницей бледной трепонемы (возбудителя сифилиса).
-Эрлихиоз – инфекция, вызывающая лихорадку с высокой температурой.
-Туляремию («малую чуму»), возбудителем которой является бактерия франсизелла.
Как защититься от клещей?
Роспотребнадзор напоминает, что лучший способ профилактики – это защита от укусов клещей:
-Закрытая одежда: заправленные брюки, плотные манжеты, головной убор.
- Использование репеллентов и акарицидных средств.
-Осторожность при прогулках в высокой траве, лесах, на дачных участках.
-Проверка одежды и кожи после пребывания на природе.
Жителям, планирующим поездки в регионы, где распространён клещевой энцефалит, рекомендуется пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в Городской клинической больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове.
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