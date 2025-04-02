Тамбовская кондитерская фабрика «Такф» завершила 2024 год с убытками на фоне роста себестоимости и снижения выручки Комментариев: 0



Одним из ключевых факторов, повлиявших на ухудшение финансового положения, стало снижение выручки на 3%. По итогам 2024 года она составила 3 миллиарда рублей, тогда как годом ранее доходы достигали 3,1 миллиарда. Одновременно с падением выручки фабрика столкнулась с ростом производственных затрат. Себестоимость продукции увеличилась сразу на 7% — с 2,5 до 2,67 миллиарда рублей. Это означает, что выпуск и реализация продукции стали менее рентабельными.



Показательно, что по итогам года «Такф» получил убыток от продаж в размере 25,8 миллиона рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составлял прибыль в 267 миллионов. Таким образом, предприятие перешло от уверенного роста к убыточной операционной деятельности.



Несмотря на негативную динамику по основным показателям, компания сумела сократить долговую нагрузку. В частности, дебиторская задолженность была снижена более чем на 50% — с 1,3 миллиарда до 583 миллионов рублей. Также уменьшилась кредиторская задолженность — на 15%, с 642 до 549 миллионов рублей.



Эксперты отрасли отмечают, что в условиях общей нестабильности потребительского рынка, роста издержек на сырье и логистику, а также давления со стороны конкурентов, особенно региональных, подобные трудности для предприятий пищевой промышленности становятся всё более типичными. ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», базирующееся в Тамбове и входящее в структуру холдинга «Объединенные кондитеры» группы «Гута», по итогам 2024 года зафиксировало чистый убыток в размере 13 миллионов рублей. Это следует из данных бухгалтерской отчетности, представленной компанией. Финансовые результаты оказались значительно хуже, чем в 2023 году, когда предприятие демонстрировало устойчивую прибыльность.Одним из ключевых факторов, повлиявших на ухудшение финансового положения, стало снижение выручки на 3%. По итогам 2024 года она составила 3 миллиарда рублей, тогда как годом ранее доходы достигали 3,1 миллиарда. Одновременно с падением выручки фабрика столкнулась с ростом производственных затрат. Себестоимость продукции увеличилась сразу на 7% — с 2,5 до 2,67 миллиарда рублей. Это означает, что выпуск и реализация продукции стали менее рентабельными.Показательно, что по итогам года «Такф» получил убыток от продаж в размере 25,8 миллиона рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составлял прибыль в 267 миллионов. Таким образом, предприятие перешло от уверенного роста к убыточной операционной деятельности.Несмотря на негативную динамику по основным показателям, компания сумела сократить долговую нагрузку. В частности, дебиторская задолженность была снижена более чем на 50% — с 1,3 миллиарда до 583 миллионов рублей. Также уменьшилась кредиторская задолженность — на 15%, с 642 до 549 миллионов рублей.Эксперты отрасли отмечают, что в условиях общей нестабильности потребительского рынка, роста издержек на сырье и логистику, а также давления со стороны конкурентов, особенно региональных, подобные трудности для предприятий пищевой промышленности становятся всё более типичными.



