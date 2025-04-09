Оперативные мероприятия ФСБ на территории завода «Комсомолец» в Тамбове: предприятие работает в штатном режиме Комментариев: 0



В пресс-службе АО «ЗАВКОМ» подтвердили факт присутствия правоохранителей, но подчеркнули, что к заводу никаких претензий не предъявлялось. Руководство уверяет, что предприятие продолжает функционировать в обычном режиме, и все производственные процессы идут по плану.



«У нас всё в порядке. Претензий к деятельности завода нет, — отметили представители пресс-службы. — Мы не можем отвечать за сторонние организации, которые арендуют у нас площади. Мероприятия касаются не нас».



Руководство завода также провело встречу с коллективом, на которой заверило сотрудников, что ситуация на предприятии остаётся стабильной и нет причин для беспокойства. Между тем, официальной информации о том, какие именно арендаторы стали объектами интереса со стороны спецслужб и по каким основаниям проводились обыски, пока не поступало.



Если компетентные органы сочтут возможным раскрыть подробности, соответствующая информация может появиться позднее. На данный момент завод «Комсомолец» продолжает работу без изменений.



Фото: Новый Тамбов 8 апреля сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области провели оперативные мероприятия на территории завода «Комсомолец». Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, действия силовиков не были направлены против самого машиностроительного предприятия. По предварительным данным, мероприятия касались других юридических лиц, арендующих помещения на территории завода.В пресс-службе АО «ЗАВКОМ» подтвердили факт присутствия правоохранителей, но подчеркнули, что к заводу никаких претензий не предъявлялось. Руководство уверяет, что предприятие продолжает функционировать в обычном режиме, и все производственные процессы идут по плану.«У нас всё в порядке. Претензий к деятельности завода нет, — отметили представители пресс-службы. — Мы не можем отвечать за сторонние организации, которые арендуют у нас площади. Мероприятия касаются не нас».Руководство завода также провело встречу с коллективом, на которой заверило сотрудников, что ситуация на предприятии остаётся стабильной и нет причин для беспокойства. Между тем, официальной информации о том, какие именно арендаторы стали объектами интереса со стороны спецслужб и по каким основаниям проводились обыски, пока не поступало.Если компетентные органы сочтут возможным раскрыть подробности, соответствующая информация может появиться позднее. На данный момент завод «Комсомолец» продолжает работу без изменений.Фото: Новый Тамбов



