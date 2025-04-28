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В школах Тамбова проходят Всероссийские антитеррористические учения
Сегодня, 12:54
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Во всех образовательных учреждениях Тамбовской области, как и по всей стране, проходят плановые Всероссийские антитеррористические учения. В тренировках участвуют педагоги, учащиеся, технический персонал и охрана. Также в процессе задействованы органы управления, силовые структуры и специальные службы.
Учения включают отработку действий при различных сценариях угроз: от вооружённого нападения до обнаружения подозрительных предметов, схожих с взрывными устройствами. Особое внимание уделяется правильному алгоритму действий в случае захвата заложников и организации быстрой и безопасной эвакуации.
Как отмечают в комитете образования Тамбова, с 2023 года подобные учения стали обязательными и проводятся дважды в год. Их главная цель — выработать у детей и взрослых чёткое понимание, как вести себя в экстренной ситуации, не поддаваться панике и взаимодействовать с правоохранительными органами.
Подобные мероприятия, по словам специалистов, способствуют не только повышению уровня безопасности в учебных заведениях, но и формированию ответственного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности среди школьников и студентов.
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