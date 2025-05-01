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Опасный разворот: в Тамбове иномарка перевернулась после столкновения
Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу Никифоровскую и не уступила дорогу автомобилю Nissan Juke, двигавшемуся по главной.
От удара Toyota несколько раз перевернулась, обе машины снесли перильное ограждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. По предварительным данным, водитель Toyota получила незначительные травмы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: скрин с видео Ланты
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Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу
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