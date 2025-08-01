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» » Жителя Сосновского района осудили за незаконную охоту на косуль

Жителя Сосновского района осудили за незаконную охоту на косуль

Сегодня, 08:45
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Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте, которая повлекла значительный экологический ущерб. Как сообщили в районной прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина отстрелил двух особей европейской косули вблизи села Верхняя Ярославка, нарушив правила охоты.

По данным следствия, охота была совершена без соответствующего разрешения примерно в трёх километрах от населённого пункта. Одну из туш злоумышленник попытался унести в мешке, воспользовавшись автомобилем, принадлежащим его знакомому. Однако покинуть место происшествия ему не удалось — мужчину задержали охотинспекторы.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину лишь частично, однако собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд назначил нарушителю наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Исполнение приговора будет условным, с испытательным сроком также на полгода.

Кроме уголовного наказания, осуждённый обязан компенсировать причинённый природе ущерб — сумма составила 320 тысяч рублей. Эта сумма была рассчитана исходя из действующих норм оценки вреда, наносимого популяции диких животных, охота на которых строго регулируется законом.

Случай стал очередным напоминанием о недопустимости браконьерства и жёстких мерах, применяемых к нарушителям природоохранного законодательства. Надзорные органы призывают граждан уважать правила охоты и помнить об ответственности за причинение вреда окружающей среде.
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