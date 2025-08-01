|
Жителя Сосновского района осудили за незаконную охоту на косуль
Сегодня, 08:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте, которая повлекла значительный экологический ущерб. Как сообщили в районной прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина отстрелил двух особей европейской косули вблизи села Верхняя Ярославка, нарушив правила охоты.
По данным следствия, охота была совершена без соответствующего разрешения примерно в трёх километрах от населённого пункта. Одну из туш злоумышленник попытался унести в мешке, воспользовавшись автомобилем, принадлежащим его знакомому. Однако покинуть место происшествия ему не удалось — мужчину задержали охотинспекторы.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину лишь частично, однако собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд назначил нарушителю наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Исполнение приговора будет условным, с испытательным сроком также на полгода.
Кроме уголовного наказания, осуждённый обязан компенсировать причинённый природе ущерб — сумма составила 320 тысяч рублей. Эта сумма была рассчитана исходя из действующих норм оценки вреда, наносимого популяции диких животных, охота на которых строго регулируется законом.
Случай стал очередным напоминанием о недопустимости браконьерства и жёстких мерах, применяемых к нарушителям природоохранного законодательства. Надзорные органы призывают граждан уважать правила охоты и помнить об ответственности за причинение вреда окружающей среде.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.