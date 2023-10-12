Житель Мичуринского округа осуждён за незаконную охоту на косуль Комментариев: 0



Подсудимому было предъявлено обвинение в том, что в ноябре прошлого года он, имея разрешение на добычу одной особи, незаконно охотился на четырех косуль. Это действие привело к значительному ущербу государственному охотничьему фонду Российской Федерации, оцененному в 160 тысяч рублей.



Подсудимый признал свою вину в совершении этого преступления. Он активно сотрудничал с следствием как в ходе расследования, так и во время судебного процесса. Кроме того, он добровольно возместил ущерб в размере 640 тысяч рублей.



Суд поддержал позицию государственного обвинителя по вопросу вины подсудимого и вынес приговор, включающий в себя штраф в размере 200 тысяч рублей и лишение права на занятие охотой в течение 2 лет. В дополнение к этому, суд принял решение о конфискации оружия, использованного в ходе охоты, и автомобиля, использованного для поиска и транспортировки добычи. При рассмотрении уголовного дела, возбужденного Мичуринской районной прокуратурой, суд признал 41-летнего жителя Мичуринского района виновным в совершении преступления, связанного с незаконной охотой с причинением значительного ущерба, согласно статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.Подсудимому было предъявлено обвинение в том, что в ноябре прошлого года он, имея разрешение на добычу одной особи, незаконно охотился на четырех косуль. Это действие привело к значительному ущербу государственному охотничьему фонду Российской Федерации, оцененному в 160 тысяч рублей.Подсудимый признал свою вину в совершении этого преступления. Он активно сотрудничал с следствием как в ходе расследования, так и во время судебного процесса. Кроме того, он добровольно возместил ущерб в размере 640 тысяч рублей.Суд поддержал позицию государственного обвинителя по вопросу вины подсудимого и вынес приговор, включающий в себя штраф в размере 200 тысяч рублей и лишение права на занятие охотой в течение 2 лет. В дополнение к этому, суд принял решение о конфискации оружия, использованного в ходе охоты, и автомобиля, использованного для поиска и транспортировки добычи.



