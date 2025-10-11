|
В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске
Вчера, 20:20
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области.
В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется «Рабочий посёлок», сообщает «Мичуринская правда».
«Для удобства пассажиров безымянные остановочные пункты ЮВЖД, ранее обозначавшиеся порядковым номером километра, на котором они расположены, получили новые названия. В основном они совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами», — рассказали в пресс-центре Юго-Восточной железной дороги.
Изменения коснулись станций, расположенных в Тамбовской, Воронежской, Курской, Волгоградской и Саратовской областях.
Новые названия появятся на всех официальных документах и в расписаниях движения поездов, а также на железнодорожных указателях.
Инициатива направлена на то, чтобы сделать навигацию для пассажиров более понятной и привязанной к местности, особенно для пригородных направлений.
Фото: Михаил Белых
