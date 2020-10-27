«Тамбов» расстался с самым высокооплачиваемым игроком, чтобы приобрести новичков Комментариев: 0 Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON. На сайте издания также можно почитать



Почему ушел Панченко?

Чтобы остаться в РПЛ, «Тамбову» необходимо было скорректировать состав команды. Именно поэтому кажется неожиданным уход нападающего Кирилла Панченко, который осенью стал игроком тульского «Арсенала». 30-летний бывший игрок ЦСКА подписал двухлетний контракт. Руководство «Тамбова» решило отпустить Панченко не просто так. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По данным СМИ, Панченко так и не сумел закрепиться в «Тамбове» в качестве лидера команды. К тому же он был самым высокооплачиваемым игроком клуба, из-за чего в «Тамбове» посчитали, что выгоднее будет разорвать действующий контракт. Напомним, что Кирилл подписал соглашение с «Тамбовом» по завершении прошлого сезона. Тогда у футболиста истек срок контракта с московским «Динамо».



У Панченко будет больше шансов проявить себя в Туле, а «Тамбов» сумел разгрузить зарплатную ведомость. По мнению экспертов, руководство клуба совершило очень важный и выгодный шаг. К тому же аналитики из букмекерской конторы 1хБет давно открыли линию на уход Панченко. Сейчас букмекер предлагает поставить на то, что Кирилл станет лучшим бомбардиром команды из Тулы. Для этого можно применить



Еще одним сложным решением для «Тамбова» стал уход полузащитника Виталия Балашова. 29-летний украинец уже исключен из заявочного списка «волков». Балашов перешел в «Тамбов» в августе, но за шесть матчей не сумел доказать тренерскому штабу, что нужен этой команде.



Кто пришел осенью?

«Тамбов» подписал хавбека сборной Ганы Мохаммеда Рабиу. У этого игрока богатый опыт выступления в чемпионате России, где он играл за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». 30-летний футболист заключил двухлетнее соглашение с клубом. В минувшем сезоне Рабиу выступал за ФК «Париж» во второй французской лиге.



Еще одним новичком стал Вараздат Ароян. Осенью он расторг контракт с «Уралом» по обоюдному согласию сторон. Ароян готовился к переезду в греческую «Ларису», но этот клуб опубликовал слова агента Вараздата, сообщившего, что защитник был призван на фронт. При этом, сам футболист говорил, что находится не в зоне боевых действий. А потом приехал в Тамбов и подписал двухлетнее соглашение с клубом. Отметим, что за клуб из Екатеринбурга Ароян выступал с 2017-го года.



Наконец, «Тамбов» усилился хавбеком «Локомотива» Жасуром Жалолиддиновым. Этот игрок будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подчеркнул, что аренда не предусматривает права выкупа, а всю зарплату игрока будет выплачивать «Локомотив». Отметим, что сам Жалолиддинов стала игроком «Локомотива» в середине лета, когда перешел из «Бунедкора». Жасур подписал пятилетнее соглашение с клубом из Москвы.



Источник фото - сайт «Спорт День за Днем» Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON. На сайте издания также можно почитать новости спорта , прогнозы на ближайшие матчи РПЛ и аналитику трансферных кампаний.Чтобы остаться в РПЛ, «Тамбову» необходимо было скорректировать состав команды. Именно поэтому кажется неожиданным уход нападающего Кирилла Панченко, который осенью стал игроком тульского «Арсенала». 30-летний бывший игрок ЦСКА подписал двухлетний контракт. Руководство «Тамбова» решило отпустить Панченко не просто так. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По данным СМИ, Панченко так и не сумел закрепиться в «Тамбове» в качестве лидера команды. К тому же он был самым высокооплачиваемым игроком клуба, из-за чего в «Тамбове» посчитали, что выгоднее будет разорвать действующий контракт. Напомним, что Кирилл подписал соглашение с «Тамбовом» по завершении прошлого сезона. Тогда у футболиста истек срок контракта с московским «Динамо».У Панченко будет больше шансов проявить себя в Туле, а «Тамбов» сумел разгрузить зарплатную ведомость. По мнению экспертов, руководство клуба совершило очень важный и выгодный шаг. К тому же аналитики из букмекерской конторы 1хБет давно открыли линию на уход Панченко. Сейчас букмекер предлагает поставить на то, что Кирилл станет лучшим бомбардиром команды из Тулы. Для этого можно применить промокод 1хБет , по условиям которого каждый новый игрок после регистрации в БК получает бонус на первый депозит.Еще одним сложным решением для «Тамбова» стал уход полузащитника Виталия Балашова. 29-летний украинец уже исключен из заявочного списка «волков». Балашов перешел в «Тамбов» в августе, но за шесть матчей не сумел доказать тренерскому штабу, что нужен этой команде.«Тамбов» подписал хавбека сборной Ганы Мохаммеда Рабиу. У этого игрока богатый опыт выступления в чемпионате России, где он играл за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». 30-летний футболист заключил двухлетнее соглашение с клубом. В минувшем сезоне Рабиу выступал за ФК «Париж» во второй французской лиге.Еще одним новичком стал Вараздат Ароян. Осенью он расторг контракт с «Уралом» по обоюдному согласию сторон. Ароян готовился к переезду в греческую «Ларису», но этот клуб опубликовал слова агента Вараздата, сообщившего, что защитник был призван на фронт. При этом, сам футболист говорил, что находится не в зоне боевых действий. А потом приехал в Тамбов и подписал двухлетнее соглашение с клубом. Отметим, что за клуб из Екатеринбурга Ароян выступал с 2017-го года.Наконец, «Тамбов» усилился хавбеком «Локомотива» Жасуром Жалолиддиновым. Этот игрок будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подчеркнул, что аренда не предусматривает права выкупа, а всю зарплату игрока будет выплачивать «Локомотив». Отметим, что сам Жалолиддинов стала игроком «Локомотива» в середине лета, когда перешел из «Бунедкора». Жасур подписал пятилетнее соглашение с клубом из Москвы.



