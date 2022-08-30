Житель Тамбовской области взял кредит и отправил мошенникам 2,6 млн рублей Комментариев: 0



Тут же мужчину набрал другой человек, назвался полицейским и подтвердил, что срочно нужно выполнить озвученные банковским специалистом условия – это позволит защитить деньги. Потерпевший был введен в заблуждение во многом именно тем, что для совершения звонка мошенники использовали подмену телефона полицейской части района. Казалось бы – все сходится.



Пострадавший поверил озвученной информации и оформил кредит на сумму почти 3 млн. руб., после чего отправил их мошенникам. Сотрудники полиции работают над установлением личностей подозреваемых, уже возбуждено уголовное дело, обстоятельства пока уточняются.



К слову, похожие ситуации происходят регулярно. Клиенты винят в этом сами банки, банки – клиентов. Свою лепту



Например, месяцем ранее сотрудница супермаркета в Тамбове Курьезный случай произошел еще в середине прошлого месяца. По сообщению УМВД в полицейский участок Мичуринска обратился 45-летний местный гражданин. Он рассказал, что получил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков по вопросам безопасности и начал объяснять россиянину, что на его имя прямо сейчас некто оформляет онлайн заявку на потребительский кредит . После дал рекомендацию – чтобы приостановить операцию, нужно закончить оформлением кредита перевести полученные деньги на банковский счет, который впоследствии прислал этот же «сотрудник» банка.Тут же мужчину набрал другой человек, назвался полицейским и подтвердил, что срочно нужно выполнить озвученные банковским специалистом условия – это позволит защитить деньги. Потерпевший был введен в заблуждение во многом именно тем, что для совершения звонка мошенники использовали подмену телефона полицейской части района. Казалось бы – все сходится.Пострадавший поверил озвученной информации и оформил кредит на сумму почти 3 млн. руб., после чего отправил их мошенникам. Сотрудники полиции работают над установлением личностей подозреваемых, уже возбуждено уголовное дело, обстоятельства пока уточняются.К слову, похожие ситуации происходят регулярно. Клиенты винят в этом сами банки, банки – клиентов. Свою лепту предложил внести и ЦБ РФ. Но те методы, которые использовались банками и микрофинансовыми организациями для упрощения жизни клиентов (онлайн получение микрозаймов, заявки на получение кредитных карт и потребительских кредитов через сайты банков) в действительности упрощают жизнь самим мошенникам.Например, месяцем ранее сотрудница супермаркета в Тамбове обратилась в полицию с заявлением, в котором указала – с неизвестного номера ей позвонил мошенник, представился сотрудником силовых структур. Далее разговор шел по шаблону – мужчина стал утверждать, что на женщину пытаются взять ссуду. Для разоблачения преступной схемы и предотвращения хищения средств она должна взять кредит на 250 тыс. и отправить деньги на указанный карточный номер. В двух банках гражданке отказали, в третьем она оформила кредит и перевела средства. Потерпевшая получила звонки с 18 разных номеров и до последнего момента была уверена в том, что действительно общается с представителями правоохранительных органов. Впоследствии она поняла, что была обманута, обратилась в полицию.



