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В Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Великой Победы
Вчера, 15:05
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9 мая мы отметим 75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время в Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Победы. Свой план мероприятий подготовили участники регионального движения «Волонтёры победы». Волонтёры начнут подготовку с обучения активистов, которые будут сопровождать ключевые мероприятия.
В частности «Волонтеры Победы» будут участвовать в организации парада, акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика».
Федеральным комитетом «Победы» утверждён логотип Года памяти и славы. Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75.
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