|
«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области
Сегодня, 09:00
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях заместитель руководителя следственного управления Медюлянов М.Т. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Козельцевым М.Б. провели прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.
Во время встречи Владимир Гаврилов рассказал руководству следственного комитета по Тамбовской области о мошеннических действий со стороны руководства ряда коммерческих организаций Воронежской области в сфере строительства автомобильных дорог, повлекших банкротство нескольких организаций на территории региона.
В том числе речь шла о предпринимательской деятельности Дмитрия Кривенко, которого недавно уволили с должности руководителя «Крымавтодора». В свое время Дмитрий Кривенко возглавлял дорожную организацию - ООО «Инждрстрой», которая является фигурантом уголовного дела по факту мошеннических действий во время ремонтных работ в Знаменском районе.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.