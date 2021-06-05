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В области в два раза зафиксирован рост заболеваемости COVID–19
Сегодня, 16:56
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Несмотря на массовую вакцинацию за последние две недели в Тамбовской области зарегистрирован рост ежедневной заболеваемости COVID–19 почти в два раза, об этом шел разговор на планерном совещании в администрации области. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация, но есть и летальные исходы.
В настоящее время в регионе вакцинировано более 100 тысяч человек. Пункты вакцинации, которые располагаются на базе медицинских учреждений, работают в две смены, в том числе в выходные и праздничные дни.
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