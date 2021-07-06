|
|
В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий
На фоне увеличения количества новых заболеваний коронавирусной инфекцией руководством области принято решение о запрете на проведение всех массовых и публичных мероприятий вне зависимости от их вида, места проведения и количества участников. Мероприятия отменяются до особого распоряжения властей.
Решение принято по рекомендациям Роспортребнадзора по Тамбовской области в связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В пятиэтажном жилом доме № 2 на улице Володарского в областном центре произошел пожар в результате, которого погибло два человека. По предварительной версии причиной пожара мог стать окурок.
В Тамбовской области продолжаются рейдовые мероприятия по вопросам соблюдения заведениями общественного питания коронавирусных ограничений. Проверку проводят сотрудники: Роспотребнадзора, полиции, профильных органов власти и самоуправления.
На фоне увеличения количества новых заболеваний коронавирусной инфекцией руководством области принято решение о запрете на проведение всех массовых и публичных мероприятий вне зависимости от их вида, места проведения и количества участников.
На днях во дворе дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове состоялось собрание местных жителей выступающих против застройки дворовой территории.
В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.
В связи с ремонтными работами до 1 сентября в городе Тамбове перекрыли улицу Воронежскую. Проезд ограничен от проезда Авиаторов до границы Тамбова.
Представители КПРФ провели серию одиночных пикетов «за качественную медицину и против обязательной вакцинации» в Тамбове и в селе Пичаево.
В городе Тамбове приступили к ремонту проезда Энергетиков, который добивались местные жители не первый год. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой. Специалистам также поручили тщательнее проработать вопрос с обустройством съездов на прилегающие территории и отводом воды от жилых домов.
Около 250 тысяч рублей из бюджета похитила экс-глава сельского совета из Мичуринского района, которая заключала фиктивные договора на решение вопросов местного значения, а деньги присваивала себе.
Роспотребнадзор по Тамбовской области получил санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства 23 рекреационных мест в Тамбовской области.
Тамбовская область бьет новые рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией - за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 42%.
Вчера бюро Тамбовского обкома КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты на повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 8.
Жители Бондарского района, живущие рядом с сыродельным заводом, бьют тревогу – в ходе производственного процесса предприятие осуществляет выброс отходов из-за которого жителям попросту нечем дышать на улицах районного центра.
В результате ливня в городе Тамбове вновь затопило перекресток на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, отдельные транспортные средства были вынуждены объезжать развязку, вода буквально накрывала машины.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок
Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.
«В Тамбовской области неизвестные напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с подобными заголовками накануне облетели федеральные СМИ. Однако при более внимательном рассмотрении вопроса становится понятно, что он гораздо
Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы.
Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции дал разъяснения об ответственности за неисполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников, которое было подписано главным санитарным врачом Тамбовской области.
Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. С отчетом об исполнении программы комплексного развития социальной инфраструктуры за 2020 год в областном центре выступила заместитель главы администрации города Антонина Колодина.
В селе Глазок в Мичуринском районе произошло происшествие - мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался.