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Снова введены ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий
Сегодня, 09:02
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Вчера в администрации Тамбовской области было принято решение о введении ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий. Пока что кинотеатры и концертные организации могут работать, но со строгим соблюдением мер безопасности.
В регионе сохраняется режим повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
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