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У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

Сегодня, 16:12
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У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправкуВ Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

Заправка появилась 7 лет назад на выезде из поселка, однако уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено лишь в 2019 году, и только после массовых жалоб местных жителей на бездействие правоохранительных органов.

В тоже время суд вынес приговор лишь одному участнику преступной схемы, другие ушли от ответа. Жители поселка пытаются вернуть уголовное дело прокурору Тамбовского района с целью установления и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступления лиц, в том числе бывших руководителей муниципального образования.

В настоящее время дело передано в Тамбовский областной суд.

«Все лица, виновные в совершении преступных действий в отношении жителей поселка Новая Ляда, должны понести заслуженное наказание, - отмечает юрист Артем Александров. – Кроме того, важно восстановить нарушенные права граждан».
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У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

Сегодня, 16:12
0
В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

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