У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку Комментариев: 0



Заправка появилась 7 лет назад на выезде из поселка, однако уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено лишь в 2019 году, и только после массовых жалоб местных жителей на бездействие правоохранительных органов.



В тоже время суд вынес приговор лишь одному участнику преступной схемы, другие ушли от ответа. Жители поселка пытаются вернуть уголовное дело прокурору Тамбовского района с целью установления и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступления лиц, в том числе бывших руководителей муниципального образования.



В настоящее время дело передано в Тамбовский областной суд.



«Все лица, виновные в совершении преступных действий в отношении жителей поселка Новая Ляда, должны понести заслуженное наказание, - отмечает юрист Артем Александров. – Кроме того, важно восстановить нарушенные права граждан».

В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.Заправка появилась 7 лет назад на выезде из поселка, однако уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено лишь в 2019 году, и только после массовых жалоб местных жителей на бездействие правоохранительных органов.В тоже время суд вынес приговор лишь одному участнику преступной схемы, другие ушли от ответа. Жители поселка пытаются вернуть уголовное дело прокурору Тамбовского района с целью установления и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступления лиц, в том числе бывших руководителей муниципального образования.В настоящее время дело передано в Тамбовский областной суд.- отмечает юрист Артем Александров.



