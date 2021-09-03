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В Тамбовской области закрыли старейшую школу
Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо ремонта принято решение закрыть образовательное учреждение. В деревенской школе обучался 31 ребёнок.«Средства можно найти, просто нет желания! Ведь давно вели разговор о закрытии школы. Ведь проще всего подогнать бульдозер и снести это здание»,
- рассказывает местная жительница и учительница Валентина Фараджаева.
Жители деревни просят власти отремонтировать школу.
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Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо
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