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В Ржаксинском районе прошёл День Тамбовского поля
Сегодня, 09:10
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Вчера в Ржаксинском районе на базе хозяйства АО «Каменское» прошёл День Тамбовского поля. В мероприятии приняли участие сотни человек представители сельхозпредприятий, органов власти, кредитных учреждений и другие специалисты.
Насыщенная программа мероприятия включала в себя: осмотр статической экспозиции, проведение полевой демонстрации техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.
«Давайте ставить перед собой задачу войти в тройку лучших. Активно внедряйте передовые технологии, повышайте производительность труда, создавайте новые рабочие места и повышайте качество продукции», — обратился врио главы администрации области Максим Егоров к участникам мероприятия.
В текущем году сельхозтоваропроизводителям выделена господдержка в размере 1,7 млрд рублей. Руководитель области сделал акцент на необходимости развития агротуризма.
Фото – Павел Васильев
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