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В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля»
По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.
Напомним, что в 2019 году «Тамбовская Епархия» внесла проект строительства памятного сооружения в виде длинной полукруглой стены выстой 4 м с башнями расположится прямо за памятником Зои Космодемьянской, тем самым отгородив общественную зону от Казанского мужского монастыря. Широкая общественность высказалась против такого предложения и от идеи отказались, но похоже временно.
Кроме того, по словам краеведов проект не совсем вписывается в историю. Новый проект мало согласуется с историческим обликом и территорией Казанского монастыря, а впоследствии архиерейского дома. Изначально там был небольшой металлический забор.
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По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.
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