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Градозащитники заявили о возможной фальсификации истории «монастырской стены»
3 октября 2021
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Тамбовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило информацию о возможной фальсификации истории о стене Казанского монастыря в Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».
В качестве доказательства того, что история стены монастыря возможно искажена, ВООПИК приводит фрагменты из официальных документов, в которых говорится, что парк (Зои Космодемьянской) перед монастырем принадлежал вовсе не монастырю, а городу. Следовательно, притязания Епархии на территорию около памятника Зои Космодемьянской и набережную не имеют законных оснований.
«Есть все основания считать, что экспертиза была призвана утвердить несуществующую историю, а поэтому стать впоследствии основанием для столкновения людей и фальсификаций, - отмечают градозащитники.
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