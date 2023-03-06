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С Международным женским днем!
Сегодня, 08:55
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Сегодня отмечается Международный женский день. Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года.
Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём поздравлений женщин.
Первые лица региона поздравили женщин с этим днем. В своем поздравлении Глава Тамбовской области Максим Егоров отметил, что сейчас одной из главных задач всех уровней государственной власти является социальная поддержка женщин, семьи и детей. «Демография» и «Образование» — главные национальные проекты, благодаря которым строятся детские сады, школы, создаются условия для трудовой деятельности молодых мам, развития детей, укрепления семейных ценностей.
От редакции ИА «Тамбов-информ» мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.
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