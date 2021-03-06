Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6% 0 Денежные доходы населения Тамбовской области в 2020 г. составили 27 615 рублей в месяц, - сообщает Тамбовстат.

Губернатор поздравил женщин с 8 марта 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил с Международным женским днём всех жительниц региона.

Депутаты хотят принять концессию вразрез с позицией горожан 0 Завтра состоится внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где будет рассмотрен вопрос «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем». Соглашение планируют заключить с ООО «ККС» (общество входит в

Дом, который «садится гармошкой» поставили на госохрану 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской ответило на заявление телеведущих «Первого канала» о постановке на государственную охрану двух комплексов домов в центре Тамбова в качестве объектов культурного наследия.

Обвиняемый в мошенничестве «Стинэк» будет строить дороги на 102 млн рублей 0 Торги на строительство дорог в микрорайоне «Майский» выиграло ООО «Стинэк». Компания согласилась выполнить работы по стоимости на 30% меньше, чем было заявлено на торгах, предложив 102,7 миллиона рублей.

Из-за скандальной концессии тамбовчане высказывают недоверие «Родине» 0 Жители города Тамбова возмущены действиями депутатов от партии «Родина» в Тамбовской городской Думе, которые решили на внеочередном заседании утвердить скандальную концессию на водоснабжение и водоотведение с ООО «ККС», дочкой АО «Российских Коммунальных Систем».

В отношении сотрудника АО «ТКС» возбуждено уголовное дело 0 Следственными органами в отношении сотрудника АО «ТКС» возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Напротив «Усадьбы Асеевых» в Тамбове ведут самовольную стройку 0 В городе Тамбове напротив «Усадьбы Асеевых» ведется самовольное строительство объекта. Характер самовольных работ связан с тем, что они проходят в охранной зоне объекта культурного наследия «Усадьба Асеевых» без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

В Тамбове частично обрушился мост через Студенец 0 Вчера в городе Тамбове на улице Советской, в районе ТЦ «Студенец» во время работ, обвалилась часть моста через реку, - сообщает «ПроТамбов».

На Тамбовскую область надвигаются морозы 0 В ближайшие дни Тамбовская область окажется во власти антициклона, который принесет серьезное похолодание. В частности в ночь с 7 на 8 марта столбик термометра опустится до минус 15 градусов по Цельсию. Максимальная скорость ветра до 20 м/с.

В деятельности АО «ТКС» установлено нарушение законодательства о водоснабжении 0 Прокуратура по итогам проверки информации о порыве на водоводе на перекрестке улиц Мичуринской и Свободной г. Тамбова, установила факт нарушения законодательства о водоснабжении в деятельности АО «ТКС».

Жители Котовска выступили против главы города 0 Житель города Котовска Алексей Гришин обратился в Тамбовский областной суд с заявлением о признании недействительным положения о выборах главы города Котовска. По мнению заявителя, положение дает «определяющую роль» в процедуре городскому совету и «лишает смысла» участие в ней администрации

В отношении должностного лица Лицея №29 города Тамбова возбуждено дело 0 Прокурором в отношении заместителя директора школы №29 города Тамбова возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушений требований Правил благоустройства и содержания территории городского округа – города Тамбов.

В домах и на улицах города вновь запахнет газом 0 В связи с работами по заправке одoранта в рaсходомерную ёмкость блoка газoраспределительной станции ГТ-Энергo (Урoжай-15) возможно появления запаха газа в домах и на улицах города.

В области планируют открыть десять мемориалов в память о бойцах 0 Тамбовское региональное отделение Российского военно-исторического общества подвело итоги работы за 2020 год.

Задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС» 0 В АО «ТКС» новый скандал, на днях сотрудниками правоохранительных органов был задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС» за попытку получения взятки.

В Тамбовской области в 2020 году собрали рекордный урожай 0 2020 год стал для тамбовских аграриев годом рекордного урожая. Одних зерновых с полей Тамбовской области собрали больше 5 миллионов тонн, да и качестве зерна оказалось отменным.

В 2021 году будет достроено несколько проблемных домов 0 Вчера в администрации области прошел круглый стол, посвященный проблемам долевого строительства с участием руководства администрации области и депутата Госдумы Николая Николаева.

Дорожные службы устраняют ямочность на улицах 0 Городские службы в Тамбове приступили к работам по устранению ямочности на дорогах областного центра.

В Тамбове планируют расчистить русло Студенца 0 Объявлен тендер на разработку проектной документации по расчистке русла реки Студенц в городе Тамбове на участке почти 600 метров в районе ул. Степана Разина. Проект за 2,5 млн рублей планируют разработать в текущем году, а работы провести в 2022-2023 годы.