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» » Губернатор поздравил женщин с 8 марта

Губернатор поздравил женщин с 8 марта

Сегодня, 10:36
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Губернатор поздравил женщин с 8 мартаГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил с Международным женским днём всех жительниц региона.

«В медицине, науке, спорте, у станка, за рулем, даже в армии и космосе представители прекрасной половины человечества - на высоте. Особую признательность хочу выразить женщинам военного поколения. Низкий вам поклон!», - отметил Александр Никитин.

Губернатор обратил особое внимание на главное, по его словам, предназначение женщины — материнство.
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