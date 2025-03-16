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В Тамбове почтили память Евгения Боратынского
Сегодня, 12:43
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18 марта в сквере Боратынского в центре Тамбова состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великому поэту золотого века. В честь 225-летия Евгения Боратынского здесь собрались поэты, литераторы и музыканты, чтобы отдать дань памяти выдающемуся земляку.
Юбилейные мероприятия, посвящённые Боратынскому, стартовали месяц назад, в день его рождения. В ходе сегодняшнего события прошёл небольшой брифинг, на котором участники подчеркнули важность наследия поэта.
«Сегодня мы отмечаем день рождения Евгения Боратынского – поэта золотого века, члена пушкинского круга. Это ещё раз доказывает, что русская культура жива! Он родился в Кирсановском уезде, и для нас важно сохранять его память. Этот год в Тамбовской области будет проходить под его именем», – отметил глава региона Евгений Первышов.
К сожалению, родовое имение Боратынских – Мара в Умётском округе – не сохранилось, однако в этом году на его месте планируется установить памятную стелу.
Мероприятие привлекло российских литераторов и музейных деятелей. В частности, председатель Союза литераторов России, поэт Николай Калиниченко признался, что впервые посетил Тамбов благодаря этому событию.
Юбилейные программы, посвящённые 225-летию Боратынского, продолжатся в течение всего года.
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