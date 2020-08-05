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Под Тамбовом незаконно работал детский лагерь
Сегодня, 09:16
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области зафиксировало факт того, что санаторий «Сосны» формально отказался участвовать в летней оздоровительной кампании 2020, на самом деле принял группу детей в количестве 45 человек.
На месте сотрудники управления составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в суд для принятия решения.
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