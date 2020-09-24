|
Для микрорайона в Котовске пробурят новую скважину
Вчера, 20:48
Комментариев: 0
Версия для печати
АО «Тамбовская сетевая компания» в рамках концессионного соглашения ведет строительство артезианской скважины для добычи воды, которая будет поставляться в микрорайон Солнечный города Котовска. В настоящее время там проживает более тысячи человек.
Глубина скважины составит 139 метров. В настоящее время пробурено 125 метров, впереди монтаж павильона для скважины, подключение к существующей водопроводной сети и другие работы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.