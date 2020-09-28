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В Тамбове в результате взрыва газового баллона погиб человек
Сегодня, 08:50
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Вчера в Тамбове в гаражном кооперативе на ул. Монтажников произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушились четыре гаража, один человек погиб. В настоящее время следственные органы устанавливают причины взрыва.
По одной из версий, причиной произошедшего стал мощный хлопок во время ремонта автомобиля, который был оборудованного газовым баллоном, в одном из гаражей. Например, взрыв метана в автомобиле происходит с более разрушительными последствиями по причине высокого давления.
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