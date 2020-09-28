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Тамбовская область вошла в ТОП-30 по обращению с ТКО
Сегодня, 18:32
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Счётная палата РФ провела масштабную проверку реализации реформы по обращению с твердыми бытовыми отходами. По итогам проведенного анализа наша область заняла 27 место в стране. Согласно рейтингу региональных программ в сфере обращения с ТКО, Тамбовская область входит в число регионов, где реализуются основные мероприятия.
Также в регионе успешно внедряется раздельный сбор мусора, что является важной частью не только региональной программы по обращению с отходами, но и национального проекта «Экология».
В настоящее время по численности населения охват услугой по вывозу ТКО составляет 95% от общего количества жителей региона. Региональный оператор АО «ТСК» уже сейчас достиг целевого показателя выполнения программы.
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