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Автобусы в Мичуринске - потолки провисли от влаги, а в полах дыры
Вчера, 09:46
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Жители города Мичуринска продолжают бить тревогу по вопросу состояния общественного транспорта. Сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина буквально завален жалобами. Горожане отмечают, что часть сидений в автобусах не закреплена и сломана, потолки провисли от влаги, а в полах – дыры.
«Почему наши жизни ничего не стоят, раз мы должны ездить на автобусах с дырявым кузовом, у каких отказывают тормоза, взрываются колеса?», — пишет мичуринец Анатолий.
В администрации города Мичуринска отвечают, что резервный транспорт у перевозчика отсутствует, а денег на приобретение нового подвижного состава тоже нет.
Фото на превью — fotobus.msk.ru
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