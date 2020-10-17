Донор из Тамбова может спасти жизнь тяжелобольного ребенка 0 Тамбовчанин может стать донором костного мозга. Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом для того, чтобы сохранить жизнь. При подборе донора учитывается большое число

В Тамбове прекращают движение автобусов по ряду маршрутов 0 В связи с завершением дачного сезона в городе Тамбове с сегодняшнего дня прекращают движение общественного транспорта по дачным маршрутам.

В Тамбовской области ужесточают масочный режим 0 За последнее время в Тамбовской области зафиксировали резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией.

Зафиксирована очередная жертва коронавируса 0 В Тамбовской области зафиксирована очередная жертва коронавируса это уже 57-ой летальный случай.

Пороховой завод оштрафовали на 1,5 млн рублей 0 Управление Росприроднадзора выявило серьезные нарушения природоохранного законодательства в деятельности Тамбовского порохового завода. В частности, выявлено превышение ПДК, загрязняющих вещества при сбросе сточных вод в водные объекты.

Усадьбу Тулинова продают за 16 млн рублей 0 Выставлена на продажу усадьба Тулинова, которая располагается в Тамбовском районе. Объект площадью в 1,2 тыс. кв.м. оценили в 16 млн рублей. Дом имеет давнюю историю.

5% школьников перешли на дистанционное образование 0 В связи с ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Тамбовской области уже 5% школьников перешли на дистанционное образование.

Заместителю главы администрации Мичуринска продлили домашний арест 0 15 октября Ленинский районный суд города Тамбова продлил срок содержания под домашним арестом в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска Марины Самылиной.

Директор управляющей организации присвоил более 200 млн рублей 0 Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении исполнительного директора ООО «ЖилТехСервис» Андрея Дороненкова, которого подозревают в присвоении более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».

На службу призовут почти 900 новобранцев 0 В Тамбовской области продолжается призывная кампания. На службу планируют отправить почти 900 новобранцев из Тамбовской области.

В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа 0 В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа, которую поставило Министерство здравоохранения России в количестве более 200 тыс. доз.

Алексей Доготер - новый военный комиссар Тамбовской области 0 Приказом Министра обороны РФ новым военным комиссаром Тамбовской области был назначен Алексей Доготер. Он пришел на смену Александру Гнутову.

В Тамбовском районе произошло ДТП со смертельным исходом 0 Вчера в Тамбовском районе на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика.

В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки» 0 Сегодня в Тамбове участники движения «Мы вместе» провели акцию #ЧистыеРуки. Дата выбрана не случайно, именно сегодня отмечается Всемирный день мытья рук.

Корпорацию развития Тамбовской области могут обанкротить 0 Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании банкротом АО «Корпорация развития Тамбовской области». Компания задолжала кредитной организации более 45 млн рублей.

Светлана Коростелёва стала сенатором от Тамбовской области 0 Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы было принято решение делегировать от законодательного собрания в Совет Федерации депутата Светлану Коростелёву.

Политолог Владимир Титаренко об избрании председателя гордумы: «Ничего особенного не произошло» 0 Несколько дней назад Тамбовская городская Дума седьмого созыва избрала председателя, им стала Елена Леонова. По мнению научного руководителя Института общественных и политических коммуникаций, доктора политических наук Владимира Титаренко, несмотря на то, что новый председатель полностью

Дети все чаще заражаются коронавирусом 0 По состоянию на 12.10.2020 на территории области зарегистрировано 8368 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 63 случая.

Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва 0 12 октября состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва.