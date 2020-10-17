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В Тамбовской области ужесточают масочный режим
Сегодня, 09:11
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За последнее время в Тамбовской области зафиксировали резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией. В этой связи власти приняли решение об ужесточении масочного режима.
Игнорирование требований об обязательном ношении средств защиты является административным нарушением и карается штрафом. Для торговых сетей штрафные санкции могут достигать 300 тысяч рублей. Аналогично к штрафным санкциям могут привлечь физических лиц.
В ближайшее время будет возобновлена работа по санитарной обработке общественных мест.
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