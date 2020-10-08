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В регионе ужесточают масочный режим
Сегодня, 11:55
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В Тамбовской области ужесточают масочный режим, организации торговли и услуг общепита не обслуживают покупателей без средств индивидуальной защиты. Обязательное ношение защитных масок регламентируется постановлением администрации Тамбовской области и федеральным законодательством.
Согласно подпункту «Ф» пункта 1 статьи 11 ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при введении режима повышенной готовности органы государственной власти субъектов РФ вправе обязывать граждан соблюдать определенные ограничительные меры.
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