Лесные пожары охватили Тамбовскую область 0 В разных частях Тамбовской области происходят лесные пожары. На днях вблизи населенного пункта Тафино в Петровском районе произошло возгорание травы и деревьев.

Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «В единстве мы сильны» 0 В рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» пройдет конкурс «В единстве мы сильны». Для участия в конкурсе организаторам мероприятия - Творческому союзу работников культуры и искусств необходимо будет направить записи выступлений это может быть сольная песня или исполненная

В регионе ужесточают масочный режим 0 В Тамбовской области ужесточают масочный режим, организации торговли и услуг общепита не обслуживают покупателей без средств индивидуальной защиты.

В Тамбовской области запретили посещать леса 0 С 10 октября в течение 20 дней в Тамбовской области введен запрет на посещение лесов связанно это с пожароопасной погодой.

В Тамбове откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19 0 На базе Тамбовской областной клинической больницы в ближайшее время откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19.

На трассе в Мичуринском районе сбили пешехода 0 Вчера ночью на трассе "Каспий-Староюрьево" на участке в Мичуринском районе произошло ДТП.

Новым депутатом областной Думы стала Лариса Булгакова 0 8 октября 2020 года состоялось 180-е заседание избирательной комиссии Тамбовской области.

Врачи: «По желанию пациента анализы на коронавирус нецелесообразно брать» 0 В Тамбовской области продолжается увеличение количества больных коронавирусом. Врачи второй поликлиники больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова разъяснили, когда целесообразно направлять больного на тестирование на COVID–19.

Обнаружено тело пропавшего бизнесмена Павла Игумнова 0 Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту исчезновения предпринимателя Павла Игумнова.

Под Тамбовом в результате ДТП загорелся грузовик 0 Вчера в Тамбовском районе недалеко от липецкой развязки произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями.

Завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева в Тамбове 0 В городе Тамбове завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева, 100 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители Знаменского района: «Замок висит на автовокзале» 0 Жители Знаменского района не могут доехать на общественном транспорте до областного центра. По словам сельчан, перестали ходить автобусы из районного центра Знаменка до города Тамбова.

На достройку филармонии нужно еще 706 миллионов рублей 0 Размещен новый тендер на выполнение ремонтных работ здания «Тамбовконцерта» - филармонии в городе Тамбове.

«Единая Россия» и КПРФ определились с руководителями фракций в гордуме 0 12 октября состоится первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва, вчера соответствующее решение было принято на общем собрании депутатов.

В Рассказово приступили к реализации второго этапа реконструкции коллектора 0 В городе Рассказово приступили ко второму этапу реконструкции канализационного коллектора, который включает в себя строительство 2,2 километров коллектора на ул. Пролетарская и двух канализационно-насосных станций.

В Тамбовской области увеличилось количество многодетных семей 0 На оперативном совещании в администрации Тамбовской области начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова доложила, что в рамках проекта «Демография» на реализацию программ будет направлено более 23 млрд рублей.

Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей 0 АО «ДОМ.РФ» выставил на продажу здание бывшего военкомата, который располагается по ул. Интернациональная, 24 в городе Тамбове.

Новым вице-губернатором назначен Алексей Кондратьев 0 Бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев назначен и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области.