В Мичуринске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки 0 Многодетным семьям в 2016 году администрацией города Мичуринска были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, но как оказалось они не пригодны для целевого назначения.

Завершилась первая в России «Территория смыслов» в региональном формате 0 В Тамбовской области на базе отдыха ТГУ имени Г.Р. Державина «Галдым» завершил работу региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Жителей Тамбовской области ждет потепление 0 В Тамбовскую область после морозов придёт потепление. Уже на следующей неделе столбик термометра поднимется до +1 градуса.

В Бондарском районе с нарушениями хранили опасные отходы 0 Прокуратура выявила серьезные нарушения при хранении опасных отходов в Бондарском районе.

Префектура «Олимпийский парк» выдвинула администрации 10 пунктов 0 Вчера в администрации города Тамбова прошло совещание с участием представителей префектуры «Олимпийский парк».

В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции 0 Сотрудники муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» продолжают работу по демонтажу самовольных рекламных конструкций в городе Тамбове. В частности, была демонтирована конструкция (рекламный щит) на бульваре Энтузиастов.

На несколько дней перекроют улицу Гастелло 0 В период с 26 по 29 ноября в городе Тамбове будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гастелло на участке от переулка Летного до улицы Районной.

В Тамбовской области создали Центр управления регионом 0 При участии АНО «Диалог» в городе Тамбове открыли Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься работой с обращениями жителей по различным вопросам и обеспечивать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления власти.

В Тамбове перенесут остановку общественного транспорта на ул. Гагарина 0 В связи с организацией светофорного регулирования на пересечении улицы им. Юрия Гагарина и переулка Ново-рубежный в городе Тамбове будет перенесена остановка общественного транспорта.

Завершается период дистанционного обучения 0 В городе Тамбове с 23 ноября завершается период дистанционного обучения для учащихся с 5 по 8 классы.

В Тамбове для беременных женщин введен режим самоизоляции 0 В связи с непростой эпидемиологической ситуацией постепенно вводятся новые ограничительные меры.

Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан 0 Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрели пять вопросов основной повестки дня. Среди прочего, депутаты обсудили коммунальную проблему, связанную с подтоплением подвального помещения дома 178 «А» по ул. Карла Маркса.

Подрядные организации начали обрабатывать дворы пескосоляной смесью 0 Подрядные организации начали производить обработку дворов города Тамбова пескосоляной смесью. В настоящее время заключены договоры на обслуживание более 800 дворов.

Учредитель сельхоз организации уклонился от уплаты налогов на 120 млн рублей 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя тамбовской сельхоз организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн рублей.

В Тамбове на ул. Мичуринская установят новые светофоры 0 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершаются работы по установке светофоров на перекрестках улиц: Мичуринская — Васильковая, Васильковая — Мордасовой и Васильковая — Гвардейская.

«Тамбов» может задуматься о смене «прописки» 0 Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшем будущем может перебраться в другой город, сменив не только адрес «прописки», но и название.

Николай Евдокимов остается главой Сампурского района 0 Сегодня депутаты Сампурского районного Совета народных депутатов приняли решение переизбрать главой муниципального образования Николая Евдокимова, который с 2015 года занимает должность главы района.

Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть раз 0 Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» представил проект экотехнопарка «Центральный» на территории Сосновского района.

Александру Гурову – 75 лет 0 Сегодня свой юбилей отмечает Александр Иванович Гуров, которому исполнилось 75 лет. Генерал-лейтенант милиции в отставке, генерал-майор ФСК России в отставке. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III—V созывов с 18 января 2000 по 21 декабря 2011.

В общественном транспорте проводят санобработку 0 В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в общественном транспорте на постоянной основе проводят санобработку салонов автобусов.