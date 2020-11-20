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В Бондарском районе с нарушениями хранили опасные отходы
Сегодня, 09:09
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Прокуратура выявила серьезные нарушения при хранении опасных отходов в Бондарском районе. В частности, нарушения при обращении с отходами производства и потребления — ртутьсодержащими лампами были установлены в деятельности нескольких сельских советов.
В отдельных муниципалитетах отсутствовала даже тара для хранения такого рода отходов и средства индивидуальной защиты.
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