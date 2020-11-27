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В Мичуринске увековечили память офицера, погибшего в Сирии
В Мичуринске увековечили память земляка, погибшего при выполнении служебного долга в Сирии. Лейтенант Всеволод Трофимов вместе с сослуживцами подорвался на фугасе вначале текущего года. После этого бойцы попали в руки боевиков и их убили.
Мемориальная доска лейтенанту Всеволоду Трофимову открыли на стеле «Солдатам локальных конфликтов».
Фото: Денис Ерёмин
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