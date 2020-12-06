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Из-за коронавируса прекращают работу некоторые автобусные маршруты
Сегодня, 17:19
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Отрасль пассажирских перевозок города Тамбова переживает сложное время. Некоторые перевозчики, из-за снижения пассажиропотока, приостанавливают (сокращают) движение транспорта на отдельных маршрутах, убытки тянут предприятия на дно.
В частности в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов». Городские власти не исключают, что это только начало и другие перевозчики будут сокращать количество машин на маршрутах.
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