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Прошли проверки тамбовских кинотеатров
В городе Тамбове прошли проверки кинотеатров по вопросу соблюдения мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Проверяющими было установлено, что требования соблюдают не все и не везде.
В частности, нарушения касались вопросов ношения масок, обеспечения общественных мест антисептиками и рассадки посетителей.
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