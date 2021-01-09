Депутат заявил о многократном занижении штабом количества смертей с COVID-19 0 По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, масштабы пандемии в регионе отличаются от заявлений оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия 0 Сегодня в Тамбовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снегопад, колебание температуры от плюса к минусу и ухудшение видимости до 100 метров.

Прошли проверки тамбовских кинотеатров 0 В городе Тамбове прошли проверки кинотеатров по вопросу соблюдения мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

В Тамбове продолжают ликвидировать последствия снегопада 0 Дорожные службы города Тамбова продолжают ликвидировать последствия снегопада.

Ушел из жизни директор «Регионального центра управления и культуры» 0 После продолжительной болезни ушла из жизни директор «Регионального центра управления и культуры» Ольга Лаптева, которая являлась дочерью ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина — Ильи Ивановича Вокина.

На Тамбовскую область надвигаются 20 градусные морозы 0 В ближайшие дни в Тамбовскую область придут 20 градусные морозы, завтра столбик термометра опуститься до 10 градусов мороза, а во вторник ночью уже до -20.

Возбуждено уголовное дело по недострою по ул. Коммунальная, 46 0 В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46.

Ушел из жизни заместитель прокурора области 0 Сегодня ушел из жизни заместитель прокурора Тамбовской области Царьков Дмитрий Егорович. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов» 0 Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию в защите прав граждан «Майский указ» в своем Telegram канале «Майский указ» опубликовали рейтинг регионов Российской Федерации по уровню внимания к реализации национальных проектов, а также Единому плану достижения целей национального

В Тамбове было совершено разбойное нападение 0 На днях в Тамбове на женщину было совершено разбойное нападение.

Многие водители общественного транспорта не соблюдают масочный режим 0 В Тамбове продолжаются масочный рейды и снова среди нарушителей водители общественного транспорта.

Задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе 0 В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Трагедия произошла в конце 2020 года.

Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизору 0 Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году прошла без зрителей. Гостей из-за соображений безопасности не приглашали, но представление можно посмотреть по телевизору.

На карантине находится более 3 тысяч человек 0 В Тамбовской области продолжает увеличиваться количество больных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь была зафиксирована у 160 человек, на карантине находится более 3 тысяч человек.

В Тамбове прошли рождественские мероприятия 0 В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Тамбовской области Н.Г. Астафьева.

Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти 0 Финансовая ситуация в футбольном клубе «Тамбов» продолжает ухудшаться - долги растут. Совокупная задолженность, в том числе перед игроками превышает 170 млн рублей.

В двух отделениях наркологии находится 50 пациентов 0 Некоторые тамбовчане не справились с «праздничной» нагрузкой и оказались на больничной койке в наркологии. Как сообщает телеканал «Вести Тамбов» в двух отделениях наркологии находится 50 пациентов.

Тамбовский троллейбус на грани закрытия 0 Похоже электротранспорт в областном центре доживает свой век. Проблемы лежат не только в финансовой плоскости – отсутствие средств для модернизации данного вида общественного транспорта, необходимо 600 млн рублей, но и то что некоторое специализированное оборудование больше не производят в России,

Крупнейшую поликлинику Тамбова хотят признать банкротом 0 В конце декабря в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от предпринимателя Сергея Брякина о признании банкротом поликлиники «Автомобилистов» (ООО МСЧ «Здоровье») в связи с наличием задолженности в размере более 6 млн рублей.

Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «Диалог поколений» 0 II Всероссийский заочный конкурс подростковых медиаработ «Диалог поколений» проводится до 31 мая 2021 года. Участие в конкурсе могут принять школьники в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории России, а также за ее пределами или коллективы (до трёх человек). Конкурс проводится при