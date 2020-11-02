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С 23:00 до 06:00 часов общепиты будут закрыты
В Тамбовской области с 3 ноября введены дополнительные ограничительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, до особого распоряжения временно приостановлена деятельность заведений общественного питания в период работы с 23:00 до 06:00 часов.
Сохраняется и обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
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