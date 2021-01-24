|
Тамбовскую область накроет ледяной дождь
Вчера, 17:27
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня на территории Тамбовской области места пройдёт ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с 17.00 и до 23.00 января.
При неблагоприятных погодных условиях стоит особенно быть острожными как пешеходам, так и водителям. Соблюдать дистанцию, скользкая дорога может привести к падениям и дорожно-транспортным происшествиям, что может повлечь за собой серьёзные травмы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.