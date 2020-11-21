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Тамбовскую область накроет ледяной дождь
Сегодня, 08:53
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На Тамбовскую область надвигаются осадки в виде мокрого снега с дождем, такая погода будет на протяжении нескольких дней. Днем ожидается плюсовая температура, а вот ночью заморозки, что создает опасную ситуацию на дорогах.
Автолюбителей и пешеходов предупреждают о необходимости соблюдения всех мер безопасности во избежание травматизма во время движения.
Фото: nts-tv.ru
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