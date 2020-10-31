У замглавы Котовска прошли обыски 0 Сегодня, 2 ноября, в дома первого замглавы Котовска Людмилы Хлусовой прошли обыски. Также следственные мероприятия проводятся в Котовской городской администрации и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», офис которого находится на улице Свободы. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования

Тамбовскую область накроет туман и дожди 0 В Тамбовскую область пришла настоящая осень, новая рабочая неделя не порадует нас теплом.

В Мичуринске не хватает транспорта для объезда коронавирусных больных 0 Администрация города Мичуринска и крупные предприятия приняли решение направить водителей и транспорт на помощь медикам для объезда коронавирусных больных.

Начался второй этап иммунизации против гриппа 0 В Тамбовскую область поступило 168 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых и более 80 тыс. доз для детей и беременных женщин.

С начала года привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства 0 Региональный государственный экологический надзор подвел промежуточные итоги своей работы. За девять месяцев к административной ответственности привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства, общий размер штрафных санкций достигает 2 млн рублей.

Растет количество заболевших коронавирусом 0 Региональный штаб сообщает, что 1 ноября зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс 0 На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».

В городе Рассказово продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора 0 С опережением графика продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора в городе Рассказово. Первый этап уже завершился, сейчас «Тамбовская сетевая компания», которая проводит работы приступила ко второму этапу. В настоящее время выполнено 43% работ, предусмотренных вторым этапом

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски Игорю Дашкову 0 Ни одна война не проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила огнем афганская трагедия. Долго еще будут болеть афганские раны. Там, в Афганистане, каждый человек был на виду, хватало двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть, кто. Побывав на

Больные с коронавирусом на дому будут получать бесплатные лекарства 0 Из федерального бюджета будет выделено около 78 миллионов рублей для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Каникулы для школьников продлили до 8 ноября 0 Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции было принято решение продлить для школьников города Тамбова осенние каникулы. Рекомендация аналогично распространяется на школы Мичуринска.

Увеличение тарифа на коммунальные услуги для жителей Тамбова составит 6,3% 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли предельный индекс размера платы за коммунальные услуги для жителей города в размере 6,3%. Таким образом, тариф на холодное водоснабжение с июля 2021 года увеличится на 15%. Увеличение в сравнении с тарифами 2020 года составит: по воде 3,66 руб., по

Жители по ул. Андреевской вышли с плакатами к администрации области 0 Вчера жители Андреевской, 33 города Тамбова снова вышли с плакатами на улицу. Ранее они выходили с плакатами к зданию городской администрации, теперь — к администрации Тамбовской области. В руках они держали плакат: «Губернатор, прекрати беспредел – остановите незаконную стройку».

Число жертв коронавируса составило 50 человек 0 В Тамбовской области зафиксирована очередная смерть от коронавирусной инфекции.

Депутаты выступили против повышения тарифов 0 Вчера члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской городской Думы отправили на доработку проект решения об изменении тарифов, депутатов не устроил размер повышения тарифов.

В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт 0 В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.

Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.

Дневник.ру запустил новые сервисы для дистанционного обучения 0 Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека 0 Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская.

На смену троллейбусам приходят автобусы 0 Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе.