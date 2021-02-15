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В 2021 году создадут 1500 рабочих мест для организации общественных работ
Сегодня, 10:40
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В администрации Тамбовской области взят курс на создание новых рабочих мест. В текущем году в области будет создано не менее 1500 рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ.
Из бюджета на создание рабочих мест будет направлено более 1,4 млн рублей.
«Временное трудоустройство безработных граждан и граждан, ищущих работу, позволяет повысить уровень их благосостояния за счет выплаты заработанной платы», - отмечают в профильном управлении администрации области.
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