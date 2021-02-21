|
ИА «Тамбов-информ» поздравляет с Днем защитника Отечества
Сегодня, 16:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня вся страна отмечает общенациональный праздник – День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР в суровые годы, тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-морского флота.
История праздника берет свое начало в 1918 году. В этот день на фоне продолжающейся первой мировой войны Совет народных комиссаров во главе со своим председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности нашей страны.
Желаем защитникам Отечества здоровья, успехов и всего самого доброго!
ИА «Тамбов-информ»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.