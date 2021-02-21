ИА «Тамбов-информ» поздравляет с Днем защитника Отечества 0 Сегодня вся страна отмечает общенациональный праздник – День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР в суровые годы, тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-морского флота.

Члены СНТ «Мотор» несколько лет пытаются защитить свои права 0 Вот уже несколько лет члены садового некоммерческого товарищества «Мотор» (Тамбовский район) пытаются защитить свои земельные права. По словам членов товарищества, участок семьи Т. расположен на земле общего пользования, что препятствия для обслуживания линии электропередачи. На спорном земельном

В Тамбовской области полностью вакцинировали 16 тысяч человек 0 В Тамбовской области полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек. Кроме того, очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в наш регион.

В Тамбове открыли памятник лётчику-штурмовику Ивану Драченко 0 Вчера в городе Тамбове был открыт памятник-бюст Герою Советского Союза, Полному кавалеру ордена Славы, лётчику-штурмовику Ивану Драченко, который летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге.

В Тамбове коммунисты провели «народный сход» 0 Сегодня в городе Тамбове у памятника Зои Космодемьянской состоялась акция, приуроченная к 23 февраля. Организаторами так называемого «народного схода» выступили депутаты от КПРФ.

В Тамбовской области капитально отремонтируют два ж/д переезда 0 В 2021 году по линии Юго-Восточной железной дороги будет отремонтировано два железнодорожных переезда: Бокино – Кариан-Строганово, расположенной в рабочем посёлке Знаменка и Кочетовка – Турмасово, проходящим через город Мичуринск.

В Ржаксинском районе загорелась школа 0 В 02:30 22.02.2021 г. в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании деревянных перекрытий в помещении спортазала филиала МБОУ "Ржаксинская СОШ №2" им Г.А. Пономарева по адресу: Тамбовская

В области выросли цены на продукты питания 0 Служба статистики продолжает фиксировать рост цен на услуги и продукты питания в Тамбовской области.

Без повышения тарифов капремонт водопровода в Тамбове невозможен 0 В администрации города Тамбова прошли общественные обсуждения концессионного соглашения, предложенного ОАО «Российские коммунальные системы» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения города.

После 15 лет игры в лотерею мужчина выиграл загородный дом 0 Житель Тамбовской области Абдусамад Гулов после 15 лет игры в лотерею выиграл загородный дом.

На смену холодной погоде в Тамбов придёт потепление 0 На следующей неделе в Тамбов придет потепление, правда, ближе к выходным. В среду нас еще будут ждать 30 градусные морозы, а вот в субботу днем потеплеет до 2 градусов тепла.

«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка 0 ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.

В Тамбове завершили аварийные работы на водоводе 0 Ночью сотрудники тамбовского водоканала завершили работы по замене поврежденного участка водовода диаметром в 600 мм на улице Советской города Тамбова.

Стадион «Спартак» не может соответствовать требованиям РПЛ 0 Жители города Тамбова продолжают задавать вопросы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак».

Аномально холодная погода не покидает Тамбовскую область 0 20 февраля на территории Тамбовской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7 и более градусов. В таких условиях важно соблюдать правила поведения, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений.

В ближайшие дни начнется строительство бассейна в Котовске 0 В ближайшие время начнется первый этап строительства спортивного объекта в Котовске - подготовка площадки под бассейн.

В Тамбове произошла крупная авария на водоводе 0 Сегодня в городе Тамбове на улице Советской произошло повреждение чугунного водовода диаметром 600 мм.

Тамбов погрузился в топливный коллапс 0 Последние дни в городе Тамбове сложился поистине топливный коллапс. У единственной метановой заправки в областном центре образовались огромные очереди из автобусов и машин. Из-за технического сбоя перестали работать несколько заправочных колонок. Автомобилисты часами не могут заправить свои машины.

При строительстве детской площадки на Набережной выявлены признаки мошенничества 0 Органами прокуратуры выявлены признаки покушения на мошенничество при исполнении муниципального контракта подрядной организацией ООО «СТИНЭК» по благоустройству сквера в районе ул. Набережной, 32/2. Этот тот самый сквер, который в прошлом году городские власти отказались принимать.

Бывший директор лесхоза пойдет под суд 0 Прокурором утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшего директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получения взятки).