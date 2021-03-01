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В Тамбовской области в 2020 году собрали рекордный урожай

Сегодня, 09:07
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В Тамбовской области в 2020 году собрали рекордный урожай2020 год стал для тамбовских аграриев годом рекордного урожая. Одних зерновых с полей Тамбовской области собрали больше 5 миллионов тонн, да и качестве зерна оказалось отменным.

Выходит, что с одного гектара пашни сельхозники убирали в среднем 47 центнеров злаков. «Мы занимаем третье место в Центральном федеральном округе с таким показателем», - отмечает начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко.

Тамбовская область в два раза увеличила эксперт зерна, но эти успехи, по мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, обернулись нам боком, рост цен на продовольствие достиг максимума за последние шесть лет.

«Вместо того, чтобы насытить отечественный рынок качественной и недорогой сельхозпродукцией, ее отправляют за рубеж, чтобы там за большую стоимость продать продукцию», - считает Артем Александров.

Фото: iStock
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