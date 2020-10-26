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В Тамбовской области собрали 5 миллионов тонн зерна
Сегодня, 13:27
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В Тамбовской области валовый сбор зерновых культур достиг рекордных показателей - 5 миллионов тонн зерна. Площадь уборки составляет 97%. По словам начальника управления сельского хозяйства Лидии Бакуменко с 1955 года урожай тамбовского зерна преодолевал трехмиллионную планку 6 раз, а вот плану 5 млн тонн достиг только в 2020 году.
Специалисты отмечают, что высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом не только на территории России, но и за пределами страны.
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