Арбитражный суд начал процедуру банкротства «Первомайскхиммаш» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры наблюдения (банкротства) в отношении предприятия ООО «Первомайскхиммаш».

В Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима 0 В период майских выходных в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.

Суд рассмотрит дело об изнасиловании малолетней 0 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Инжавинского района, которого обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не

В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону 0 В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону, из-за этого горожан ждет отключение горячего водоснабжения.

Оценены шансы «Тамбова» набрать очки на финише сезона РПЛ 0 Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.

В Моршанске прошёл турнир посвящённый подвигу Героя Советского Союза 0 24 апреля 2021 г. в Моршанском спортивном комплексе «Дельфин» прошёл турнир по волейболу, посвящённый 36-летию подвига командира группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения Кузнецова Николая Анатольевича.

Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчик 0 В Тамбовском районе в пос. Строитель произошло ЧП - из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома выпал 5-летний мальчик. К счастью ребенок жив, доставлен в больницу для лечения.

Конкурс на главу Тамбова признан несостоявшимся 0 Сегодня конкурс на главу города Тамбова признан несостоявшимся из-за выбытия всех кандидатов.

Александру Никитину исполнилось 45 лет 0 Сегодня глава администрации Тамбовской области отмечает юбилейный день рождения – Александру Никитину исполнилось 45 лет. Глава администрации Тамбовской области с 22 сентября 2015, ранее возглавлял Тамбовскую областную Думу.

Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования 0 У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».

Тамара Плетнева не вошла в состав руководства КПРФ 0 24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. В руководящие органы избрано 364 человека, в том числе от Тамбовской области в состав ЦК КПРФ руководитель регионального партийного отделения Андрей Жидков, кандидатами в члены центрального комитета секретари Тамбовского ОК КПРФ

ДТП спровоцировало пробку в центре Тамбова 0 Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Советская и Октябрьская столкнулось два легковых автомобиля.

Жильцы аварийного дома в Котовске с 2013 года добиваются расселения 0 В 2013 году жилой дом № 8 по ул. Кирпичная в городе Котовске был признан аварийным, с тех пор местные жители добиваются от властей расселения.

Несмотря на проливной дождь в Тамбове прошел субботник на р. Студенец 0 Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.

Замначальника исправительной колонии наживался на труде заключенных 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Тамбовчан ждет холодная погода 0 На следующей неделе жителей Тамбовской области ждет прохладная погода - по ночам столбик термометра может опускаться до 0 градусов тепла.

АО «ТКС» не успело в срок восстановить благоустройство по ул. Гастелло 0 АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.

В Тамбове пройдет акция: «Городскую власть к ответу» 0 На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».