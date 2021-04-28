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В Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима
Сегодня, 09:26
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В период майских выходных в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Проверяющие будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте, торговых центрах и в других публичных местах.
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает, что в целом эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной, поэтому необходимо неукоснительно соблюдать ограничительные меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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