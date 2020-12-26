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Некоторые водители автобусов нарушают масочный режим
Сегодня, 12:34
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В городе Тамбове прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Среди нарушителей не только пассажиры, но и водители общественного транспорта.
В частности было проверено 39 автобусов, выявлены нарушения в шести автобусах городского сообщения. Нарушителей масочного режима ждут дисциплинарные взыскания.
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