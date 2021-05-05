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Почетный гражданин Рассказовского района трагически погиб в пожаре
5 мая 2021
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На днях трагически погибла почетный гражданин Рассказовского района, «Заслуженный учитель школы РСФСР» Нина Рыбина, которая проживала в селе Верхнеспасское.
Трагедия произошла 3 мая, загорелся жилой дом, в котором жила Нина Рыбина. Пожарники сработали оперативно, но сильный ветер быстро охватил дом и огонь перекинулся на другие строения.
В 1998 году решением Совета народных депутатов ей присвоили высокое звание - Почетный гражданин Рассказовского района.
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