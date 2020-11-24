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Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар
Вчера, 14:44
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Сегодня ночью ушел из жизни ветеран ВОВ, Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар, ему было 102 года. Как лётчик он принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму.
На счету Александра Боднара 300 боевых вылетов, 60 из которых прошли в период Сталинградской битвы. Победу в войне Александр Николаевич встречал 1945 году в день своего рождения — 24 июня — на Параде в Москве.
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