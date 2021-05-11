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Город теряет имущество за долги МУП «ТИС»
Сегодня, 15:21
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Банкротство МУП «Тамбовинвестсервис» приводит к негативным последствиям для города Тамбова. В частности город теряет муниципальное имущество, которое выставляют на продажу с целью ликвидации кредиторской задолженности унитарного предприятия. Речь идет о миллиардах рублей.
Председатель комитета по ЖКХ Артем Александров отмечает, что при недостаточности имущества предприятия дополнительно на город может быть возложена субсидиарная ответственность.
«Получится интересная ситуация: горожане, которые в большинстве своём исправно платят за жилищно-коммунальные услуги, заплатят ещё раз, уже через муниципальное образование, за мошеннические действия «эффективных» менеджеров и управляющих организаций. Стоит отметить, что долги у МУП «ТИС» возникли, прежде всего, из-за недобросовестных действий со стороны управляющих организаций города Тамбова. Вместо того чтобы расплачиваться за коммунальные услуги с МУП «ТИС», управляющие организации использовали денежные средства, поступающие от населения, нецелевым образом», - отмечает Артем Александров.
С момента начала процедуры банкротства город уже потерял ряд объектов – они были проданы за долги МУП «ТИС». Так, с начала процедуры банкротства областной центр уже потерял некоторые объекты. К ним, в том числе относится здание бывшей бани по ул. им. Ю. Гагарина, д. 19А. Сейчас там хотят открыть поликлинику.
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